Супрун розповіла, що Єрмак запрошував її долучитися до Нацради реформ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пропонував колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун долучитись до Національної ради реформ - однак без уточнення умов участі.

Про це у Facebook повідомила Уляна Супрун.

"Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто Президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ", - написала колишня в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона зазначила, що запитання про роль у цій структурі керівник ОП переадресував до заступника голови виконавчого комітету Національної ради реформ Олександра Ольшанського.

"На запитання про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені - відповіді не було. На запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи - відповіді не було", - написала Супрун.

За її словами, на 10-й хвилині зустрічі Єрмаку треба було прийняти “важливий дзвінок", після якого він уже не повернувся, при цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години.

Супрун припустила, що цю зустріч, яка пройшла 19 травня, організували "скоріше через чиєсь доручення і для галочки”. "Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла", - зауважила колишня в.о. міністра охорони здоров'я.