ВРП відправила у відставку шістьох суддів

Вища рада правосуддя відправила у відставку шістьох суддів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні 19 травня за результатами розгляду матеріалів про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме - у зв'язку з поданням заяв про відставку, повідомляють в ВРП.

"Шістьох суддів звільнено з посад у зв'язку з поданням заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ВРП вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку Тетяну Авраменко та Станіслава Киселика з посад суддів Кропивницького апеляційного суду, Олександру Ткач з посади судді Тернопільського апеляційного суду, Олександра Степаненка з посади судді Придніпровського районного суду міста Черкас, а також - Петра Гришина і Володимира Протасова з посад суддів Харківського апеляційного суду.