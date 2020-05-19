ВРП відправила у відставку шістьох суддів
Укрінформ
Вища рада правосуддя відправила у відставку шістьох суддів.
Відповідне рішення прийнято на засіданні 19 травня за результатами розгляду матеріалів про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме - у зв'язку з поданням заяв про відставку, повідомляють в ВРП.
"Шістьох суддів звільнено з посад у зв'язку з поданням заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ВРП вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку Тетяну Авраменко та Станіслава Киселика з посад суддів Кропивницького апеляційного суду, Олександру Ткач з посади судді Тернопільського апеляційного суду, Олександра Степаненка з посади судді Придніпровського районного суду міста Черкас, а також - Петра Гришина і Володимира Протасова з посад суддів Харківського апеляційного суду.