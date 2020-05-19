ВАКС скасував заочний арешт ексміністра Клименка і пояснив чому

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, тому що обвинувачення не надало доказів оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Про це йдеться у роз'ясненні ВАКС.

Зокрема, зазначається, що колегія суддів встановила, що 10 червня 2019 року в рамках кримінального провадження прокурор військової прокуратури "дійсно прийняв процесуальне рішення у формі постанови", якою оголосив у міжнародний розшук Клименка.

"Проте стороною обвинувачення не долучено жодних доказів, які б свідчили про вчинення органом досудового розслідування будь-яких дій, направлених на реалізацію відповідної постанови, зокрема доказів внесення відомостей про оголошення особи в міжнародний розшук до ЄРДР та надіслання запиту про оголошення розшуку до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ВАКС зауважили, що це рішення суду не позбавляє сторону обвинувачення права повторного звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді в разі усунення вказаних недоліків і не є підставою для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності чи закриття провадження.

Напередодні стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 травня скасувала заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як повідомлялось, у серпні 2019 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував Клименка. Генеральна прокуратура також відзвітувала про завершення заочного розслідування щодо нього та ще кількох осіб.

Олександр Клименко покинув країну під час Революції гідності, з травня 2014 року перебуває в розшуку. Йому інкримінують, зокрема, організацію незаконної діяльності так званих "податкових майданчиків".