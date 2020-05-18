СБУ поки не планує оголошувати підозру Стерненку

Служба безпеки України повідомляє, що активіста Сергія Стерненка викликано до СБУ для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які не пов’язані з оголошенням йому про підозру.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі СБУ.

"Стерненка викликано до СБУ для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з оголошенням йому про підозру", - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що "активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину".

Служба безпеки наголошує, що в розслідуванні справи Стерненка керується принципами законності, об’єктивності, справедливості та бажанням встановити істину, незалежно від настроїв та політичних вподобань всіх фігурантів розслідування.

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного екслідера одеського "Правого сектора" Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі оголосить підозру активісту.