Загибель бджіл через пестициди: назвали найпроблемніші регіони

Про це заявив Директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Борис Кобаль, повідомляється на сайті служби.

Він зауважив, що, незважаючи на проведену роботу з фермерами і пасічниками в поточному році, питання загибелі бджолосімей внаслідок застосування пестицидів при обробці полів залишається актуальним. Та додав, що найбільш проблемними регіонами наразі є Чернігівська та Житомирська області.

Також Кобаль наголосив, що первинне виробництво (пасіка) харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язана з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва (відкачування меду) підлягає державній реєстрації та внесення таких операторів ринку до Державного реєстру.

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При цьому він уточнив, що наразі форма заяви про державну реєстрацію не передбачає деталізацію первинного виробництва, тому на даному етапі складно визначити наявну кількість пасічників та місце розміщення їх пасік.