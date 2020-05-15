Сурогатне материнство: як карантин відкрив ще одне «обличчя» України

«Закордонні» діти українських сурогатних матерів не винні, що дорослі й досі не можуть визначитися з їхнім статусом та правами

Після того, як клініка репродуктивної медицини BioTexCom опублікувала відео з малюками, народженими методом сурогатного материнства від іноземців, і яких не можуть забрати батьки через карантинні обмеження, у владних кабінетах зчинився серйозний переполох. Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова емоційно написала, що у відеоролику технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як «товар високої якості». І наголосила, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства є масовою та системною, а держава не вживає всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них. У результаті Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати, вважає Денісова і пропонує в майбутньому розглянути можливість застосування методу сурогатного материнства винятково для громадян України. Про те, як українки поліпшують демографію Європи і світу, про моральний та матеріальний бік сурогатного материнства – далі в матеріалі

Онлайн-магазин немовлят у дії?

Про затребуваність України для сурогатного материнства серед іноземців, йдеться безпосередньо на сайті клініки, де усіляко розписуються успіхи та високі показники ефективності українських репродуктологів. Саме це й збурило громадськість та відповідальних чиновників, які раптом виявили, що Україні існує цілком легальний бізнес «на дітях», яких за гроші народжують для іноземців українські жінки.

Під час брифінгу Людмила Денісова розповіла, що отримала звернення від клініки BioTexCom про те, що сьогодні в Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків з-за кордону в різних центрах репродуктивної медицини. І варто розуміти, що проблема тільки наростатиме – дітки-ж бо продовжують народжуватися… “BioTexCom зробили прогноз, що якщо карантин продовжиться, то кількість таких дітей може сягнути 1000. Тому потрібно напрацювати такий механізм, щоб батьки могли приїхати за дітьми і забрати їх туди, де вони зможуть виховуватися в родині”, – наголосила Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини.

Натомість Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба наголошує, що сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей.

«Комерціалізація і дозвіл отримувати таку «послугу» в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких «постачає» Україна таким чином, ми не знаємо», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що жодна держава не зобов’язана «забезпечити» сім’ю дитиною, тим більш іноземну. Проте кожна дитина має невід’ємне право на сім’ю. І в цьому контексті опускається поняття «матері», яка народила дитину, але не є її генетичною матір’ю.

На його переконання, сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини.

Микола Кулеба

Кулеба нагадав, що ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв'язки між дитиною та матір'ю, яка її виношує. І вилучення дитини в біологічної матері може мати негативні наслідки.

«Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару», – підкреслив дитячий омбудсмен.

Окремо в коментарі Укрінформу Микола Кулеба зазначає, що в цій ситуації тимчасово передати дитину жінці, що її виносила, не можна. "Відомо, що більшість дітей вже мають свідоцтва про народження, відповідно, їхні батьки за документами - іноземці. А сурогатні матері їм наразі законодавчо – ніхто. Зараз ситуація виглядає так, що ці діти – товар, який «чекає» свого власника. Це обурює. Як і те, що Україна дозволяє комерційне сурогатне материнство для іноземців. Вважаю, що має бути мораторій на це", - наголошує дитячий омбудсмен. На запитання про те, наскільки правомірним є викладення відеоролику з новонародженими в публічний простір, пан Кулеба говорить, що в даному випадку батьки давали згоду на це, тож порушень щодо викладення ролику немає, а персональні дані щодо дітей оприлюднені не були.

Врегулюване неврегульоване, або Кому дозволити сурогатне материнство

Про те, що питання сурогатного материнства в принципі не врегульовані в Україні говорив наприкінці квітня цього року й заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він повідомив, що правоохоронці викрили діяльність групи осіб, яка налагодила переміщення за кордон немовлят під прикриттям програми сурогатного материнства. З України до Китаю з підробними документами було вивезено щонайменше 150 немовлят. Саме через відсутність повноцінного регулювання цієї сфери така схема стала можливою.

«Воно прямо не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється безпосередньо його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно. Однак продаж немовляти – це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». Україна не повинна бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми», – сказав Геращенко.

У МВС зазначили: необхідно, щоб Верховна Рада врегулювала питання щодо того, дозволено чи заборонено в Україні сурогатне материнство і, якщо дозволено, то як воно має бути врегульовано законом.

Антон Геращенко

«Якщо так, то необхідно ухвалити закон про сурогатне материнство, в якому необхідно передбачити необхідні заходи для захисту прав і інтересів всіх сторін, та головне – новонародженої дитини. Потрібно визначити – ми дозволяємо сурогатне материнство тільки для громадян України? Або дозволяємо українським жінкам продавати виношених ними в своїй утробі дітей за кордон? Якщо ні, тоді потрібно заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши пряму відповідальність за таке діяння», – наголосив заступник міністра.

Діти мають жити в своїх родинах

Щодо немовлят, які через карантин не можуть опинитися поруч зі своїми біологічними батьками, то Людмила Денісова повідомила, що співробітники Уповноваженого, які виїхали до готелю “Венеція”, де перебувають новонароджені, з’ясували, що там знаходиться 51 дитина. Із них 15 були з батьками, які встигли приїхати в Україну ще до карантину, та не можуть тепер виїхати назад. Ще 36 дітей вже мають свідоцтва про народження – батьки цих немовлят є громадянами Китаю, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Болгарії, Великобританії, Румунії, США, але вони не можуть заїхати в нашу державу.

“І батьки, і клініка зверталися до Міністерства закордонних справ України, щоб там допомогли вирішити ці питання. Але МЗС відмовили, запропонувавши натомість такий механізм: щоб батьки зверталися до своїх посольств, а потім через звернення за допомогою дипломатичної ноти посольства допомагали це вирішити в індивідуальному порядку. Але держави не змогли це зробити, деякі посольства відмовилися, тому питання залишається не вирішеним”, – розповіла Денісова.

Вона додала, що під час робочої наради за участі представників МЗС, ДМС (Державної міграційної служби. – Ред.) було напрацьовано механізм, щоб забезпечити право кожної дитини на виховання в родині.

“Кожен з цих батьків зможе звернутися до Уповноваженого з прав людини з відповідною заявою, щоб я допомогла вирішити питання в’їзду і виїзду в Україні.

Зараз ми цю заяву відпрацюємо, складемо перелік документів, який потрібно надати мені. Я своєю чергою звертаюся до Міністерства закордонних справ, пропоную вирішити це питання, де надають відповідний дозвіл. Якщо батькам потрібна буде допомога для оформлення проїзних документів на дитину, то я безпосередньо звертатимуся до ДМС. Це, приміром, потребує Іспанія і Італія”, – повідомила Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини.

Людмила Денісова

Денісова наголошує, що потрібно врегулювати питання сурогатного материнства в цілому. Зокрема, внести зміни до наказу МОЗ № 787 від 09.09.2013, який затверджує зокрема порядок застосування сурогатного материнства. “У нас сьогодні є лише 123 стаття в Сімейному кодексі Україні, яка визначає, що батьками дитини, народженої від сурогатної матері, є подружжя, оскільки для запліднення використовувався їхній біологічний матеріал. Але ми не можемо відслідкувати, як потім дотримуються права цих дітей, які виїжджають з батьками. Треба вивчити це питання – скільки таких дітей народжується на рік, чи немає зловживань цим процесом, чи не є дитина предметом і жертвою торгівлі людьми. Цей процес потребує вивчення і регулювання”, – наголосила Денісова.

Вона також додала, що на перший погляд, претензій до клініки BioTexCom немає. Хоча зазначила, що детальніше ситуацію вивчатимуть правоохоронні органи. Зараз завдання держави полягає в тому, щоб кожній дитині забезпечили право на виховання в родині. За її словами, готель “Венеція” належить клініці і оформлений як її відділення. “Мої представники перевірили – там все добре, чисто, охайно. Встановлені камери, через які працівники спілкуються з батьками, показують, як їхня дитина виглядає, розказують, як вона почувається. Діти мають свідоцтво про народження, де зазначені генетичні батьки – державна реєстрація проведена належним чином. Якщо слідчі дії встановлять інакше, будемо відповідно реагувати”, – додала Людмила Денісова.

Послуга нового життя: нічого особистого – лише бізнес

На сайті BioTexCom можна дізнатися, що послуги сурогатного материнства клініка надає офіційно і забезпечує 100% конфіденційність всіх учасників програми (про яку конфіденційність йдеться, якщо відеоролик про діток опубліковано в широкому доступі? – Ред.). На сайті вказується сума виплат сурогатним матерям: за одну дитину – 14 000 євро +2000 євро на харчування, за двійню – 20 000 євро + 2000 євро на харчування; за другу і третю вагітність ще додатково 2000 та 3000 євро. За паління під час вагітності – штраф (жінка позбувається права на компенсацію за проїзд до клініки), бонус за хорошу поведінку – 1000 євро.

Також вказується, що сурогатні матері проходять індивідуальний відбір. Пара, що хоче стати батьками, обирає вік, зовнішність, освіту та навіть віросповідання майбутньої породілі. Тільки дивно усвідомлювати, що нове життя тут продається як на звичайнісінькому ринку послуг: “У базі сурогатних матерів клініки BioTexCom представлені кандидатури репродуктивного віку, приємної зовнішності, з хорошими медичними показниками, що мають мінімум одну здорову дитину. Ви зможете вибрати сурогатну матір серед декількох кандидатур, запропонованих нами”.

За даними Української асоціації медичного туризму, вартість сурогатного материнства в Україні складає від 35 000 $, що в 2-3 рази дешевше, ніж в країнах Євросоюзу. Наприклад, в Іспанії, Німеччині, Італії та Франції сурогатне материнство для іноземців заборонено і передбачено покарання за проведення такої процедури (крім Іспанії).

«Величезною перевагою України і українських сурогатних мам є сприятливе законодавство, високий професіоналізм і величезний досвід клінік репродукції, схожа зовнішність українок з європейськими мешканками, прекрасний генофонд, високий інтелект і культура виховання, а також вигідна вартість послуг. Тому, коли Ви приймаєте рішення про необхідність допомоги сурогатної мами, шлях єдиний – їхати тільки в Україну. Важливим є факт створення законодавчими органами України правової бази для реалізації програми сурогатного виношування дітей», – йдеться в представленні послуги на сайті організації.

І тут же перераховуються законодавчі переваги: «В Україні угода між батьками-замовниками та сурогатною мамою (сурмама) не вимагає підтвердження спецорганів і необхідності судового розгляду.Українське законодавство не прописує та не обмежує розмір винагороди за послуги сурмами. Законними батьками дитини, що з'явився на світ в Україні за програмою сурогатного материнства, визнаються тільки його біологічні батьки. Новонароджена дитина отримує свідоцтво про народження, в якому вписані імена його генетичних матері і батька – таким чином, у фактичних батьків немає необхідності проходити виснажливу процедуру усиновлення».

Укрінформ слідкуватиме за розвитком ситуації довкола проблем сурогатного материнства в Україні. Ми звернулися за коментарем до клініки BioTexCom, але керівництво клініки поки не вийшло на зв’язок.

Юлія Горбань, Київ