"Медзакупівлі" не отримували доручення МОЗ щодо придбання ШВЛ – гендиректор

Держпідприємство "Медичні закупівлі" не отримувало доручення від МОЗ на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Про це під час онлайн брифінгу сказав генеральний директор ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене немає такої інформації. До нас це доручення офіційно не надходило", - сказав Жумаділов.

Він зазначив, що доручення на закупівлі, які доводяться до ДП "Медзакупівлі", мають містити низку істотних вимог: предмет закупівлі, кількість, орієнтовна ціна та загальна сума.

Водночас, за словами Жумаділова, там не має бути згадки конкретного виробника.

"Якщо буде таке доручення, я буду звертатися до МОЗ, щоб воно до нас надходило без визначення наперед переможця. Має бути чітко виписаний зрозумілий предмет закупівлі, доручення має бути виписано таким чином, щоб МОЗ точно розуміло, що воно має отримати в результаті закупівлі. Але точно воно не має містити інформацію про потенційного або вже визначеного переможця", - сказав Жумаділов.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень.