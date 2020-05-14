"Медзакупівлі України" заявляють, що не отримували доручень МОЗ про ПЛР-тести

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» не отримувало офіційних доручень від Міністерства охорони здоров’я про закупівлю ПЛР-тестів на виявлення COVID-19.

Про це сказав генеральний директор Державного підприємства "Медичні закупівлі України" (ДП МЗУ) Арсен Жумаділов під час онлайн-брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нас у принципі виключили із казначейської мережі по програмі резервного фонду. І, відповідно, після отієї закупівлі костюмів біозахисту, яка так і не відбулася, МОЗ нам не доводив нові доручення на відповідні закупівлі. Ми зі свого боку лише зі ЗМІ, як правило, дізнаємося про плани МОЗ щодо закупівель тих чи інших товарів через наше ДП «Медзакупівлі України», але станом на зараз в нас немає офіційних доручень. Мені відома ситуація з відкритих джерел про ПЛР- тести, але в мене є рівно стільки інформації, скільки є у відкритих джерелах», - сказав Жумаділов, відповідаючи на запитання, чи закуповує ДП «Медзакупівлі України» ПЛР-тести, у яких країн-виробників, і чи є серед них українські виробники, зокрема, «Укргентех».

Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я не верифікував ПЛР-тести на коронавірус, вироблені українською компанією «Укргентех».

Водночас в «Укргентех» заявили, що відправлять виготовлені ПЛР-тести на перевірку до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, попередній міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві “Медичні закупівлі України” (МЗУ) після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумаділова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.

За повідомленнями ЗМІ, Жумаділов звинуватив міністра Ємця в тому, що він хоче призначити на ДП "довірену особу".