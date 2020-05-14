ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року

За даними ВООЗ, станом на 2016 рік середня очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 року.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно зі звітом ВООЗ, очікувана тривалість життя українських жінок становить 77,1 року, чоловіків - 67,6 року, а середній показник для обох статей 72,5 року.

При цьому середня тривалість здорового життя в Україні оцінена на рівні 64 років, зокрема 60,3 року для чоловіків та 67,6 року для жінок.

Фото з сайту lexinform.com.ua