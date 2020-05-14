Міноборони розпочинає вивчення громадської думки щодо удосконалення військової служби

Міністерство оборони України розпочинає вивчення громадської думки щодо підвищення привабливості та престижності військової служби, а також удосконалення соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Про це повідомив доктор воєнних наук, експерт Юрій Пунда на онлайн-брифінгу в Укрінформі «Діалог з громадськістю щодо реформування Міністерства оборони України».

«Громадська думка потрібна для відпрацювання проєктів нормативно-правових актів і внесення змін у діяльність оборонного відомства. Закликаємо усіх активних громадян, військовослужбовців, ветеранів, громадські організації, наукові та експертні спільноти висловити свої погляди на шляхи підвищення привабливості військової служби, не обмежуючись виключно питаннями мотивації», - закликав Пунда.

У Міноборони переконані, що активна позиція громадянського суспільства дозволить більш комплексно підійти до вирішення такого важливого питання, як свідома участь громадян України у захисті Батьківщини. При цьому особливо цінною є думка безпосередніх учасників АТО та ООС.

"Міністерство оборони України впроваджує практику системного діалогу з громадськістю і формує новий канал комунікацій, який зможуть використовувати усі зацікавлені сторони для надання виважених пропозицій», - наголосив представник Міноборони.

У відомстві ставлять за мету вивчити рівень мотивації для проходження громадянами України військової служби, а також внести певні зміни у взаємовідносини всередині українського війська.

Висловити свою думку можна на вебсайті Міністерства оборони України з 13 травня по 12 червня 2020 року. Відповіді проаналізують експерти, передбачено зворотній зв'язок, гарантується розгляд кожної пропозиції, крім анонімних.