Міноборони розпочинає вивчення громадської думки щодо удосконалення військової служби

Міноборони розпочинає вивчення громадської думки щодо удосконалення військової служби

Укрінформ
Міністерство оборони України розпочинає вивчення громадської думки щодо підвищення привабливості та престижності військової служби, а також удосконалення соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Про це повідомив доктор воєнних наук, експерт Юрій Пунда на онлайн-брифінгу в Укрінформі «Діалог з громадськістю щодо реформування Міністерства оборони України».

«Громадська думка потрібна для відпрацювання проєктів нормативно-правових актів і внесення змін у діяльність оборонного відомства. Закликаємо усіх активних громадян, військовослужбовців, ветеранів, громадські організації, наукові та експертні спільноти висловити свої погляди на шляхи підвищення привабливості військової служби, не обмежуючись виключно питаннями мотивації», - закликав Пунда.

У Міноборони переконані, що активна позиція громадянського суспільства дозволить більш комплексно підійти до вирішення такого важливого питання, як свідома участь громадян України у захисті Батьківщини. При цьому особливо цінною є думка безпосередніх учасників АТО та ООС.

"Міністерство оборони України впроваджує практику системного діалогу з громадськістю і формує новий канал комунікацій, який зможуть використовувати усі зацікавлені сторони для надання виважених пропозицій», - наголосив представник Міноборони.

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У відомстві ставлять за мету вивчити рівень мотивації для проходження громадянами України військової служби, а також внести певні зміни у взаємовідносини всередині українського війська.

Висловити свою думку можна на вебсайті Міністерства оборони України з 13 травня по 12 червня 2020 року. Відповіді проаналізують експерти, передбачено зворотній зв'язок, гарантується розгляд кожної пропозиції, крім анонімних.

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