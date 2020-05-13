Офіс омбудсмена перевірить захист даних у додатку "Дія"

Офіс омбудсмена перевірить додержання вимог захисту персональних даних під час роботи порталу "Дія".

Про це інформує пресслужба Уповноваженого з прав людини у Facebook.

"Мережею поширюються публікації із підозрою щодо витоку персональних даних з додатку «Дія». У зв’язку з цим повідомляємо, що з метою повної перевірки функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Портал «Дія» та мобільних застосунків «Дія», «Дій вдома» Уповноваженим заплановано здійснити перевірку додержання вимог законодавства щодо захисту персональних даних Міністерством цифрової трансформації України, про що 24 квітня цього року було внесено відповідні зміни до плану перевірок на ІІ квартал 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У Офісі Омбудсмана зазначили, що днями через один з Telegram-ботів відбувся злив персональних даних мільйонів українців, серед іншого - даних про водійські посвідчення та фото.

Крім того, вказують у омбудсмена, існують й інші чат-боти у месенджері Telegram, за допомогою яких здійснюється незаконне поширення персональних даних, а саме номера мобільного телефона, ПІБ власника номера телефона, дати народження, серії та номера паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків тощо.

Такі дії, вказують в установі, порушують право на приватність, а дані, що розповсюджуються, можуть бути використані шахраями.

У відомстві повідомили, що після отримання інформації про витік персональних даних через відповідні Telegram-боти, Омбудсман Людмила Денісова 4 травня направила лист до Національної поліції з проханням вжити відповідних заходів.

Як повідомлялося, Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного телеграм-каналу.

Раніше віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейк щодо продажу даних з додатку "Дія".