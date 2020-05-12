Газові схеми: суд завтра розгляне справу Онищенка

Вищий антикорупційний суд 13 травня розпочне розгляд "газової справи" по суті.

Про це поінформувала пресслужба суду у Facebook.

"13 травня ВАКС розпочинає розгляд справи "газових схем" по суті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього народного депутата, ймовірного організатора "газових схем", та його спільниці.

Повідомляється, що суд за клопотанням захисника закрив провадження в частині обвинувачень за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), оскільки законодавець декриміналізував таке діяння.

"Натомість суд не знайшов підстав для повернення обвинувального акта прокурору, як про те просили захисники. Також суд постановив призначити кримінальне провадження до судового розгляду на 10:00 13 травня 2020 року", - наголосили у суді.

Там уточнили, що раніше дії ймовірного організатора "газових схем" було кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

"Газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Слідство вважає організатором цієї корупційної схеми народного депутата України VII-VIII скликань Олександра Онищенка.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Онищенка обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

У межах досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Семеро підозрюваних, зокрема й Онищенко, перебувають у розшуку.

Сам Онищенко втік з України влітку 2016 року.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.