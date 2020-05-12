Ексміністерка Коляда очолила благодійний фонд “Повернись живим”

Колишня міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда очолила благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим».

Її представлення відбулося під час брифінгу, що транслювався онлайн у Facebook.

«Так сталося, що 2,5 року тому я спочатку всередині фонду, потім публічно оголосив, що ближче до другої половини 2020 року буду складати з себе повноваження і виходити з управління фонду. Сьогодні цей процес переходить на наступний етап: тобто, юридично підтверджено, що я більше не голова правління фонду… Я нікому до останнього не пропонував очолити фонд, хоча в мене був цілий список людей. Але дуже допоміг Президент Володимир Зеленський, звільнивши Кабмін, і потім я відразу з аеропорту поїхав до Оксани на прощальну вечірку і запропонував. Знайомтеся: новий директор фонду Оксана Коляда, минулого року вона була міністром у справах ветеранів… Оксана буде першим керівником після мене, і я дуже сподіваюся, що надовго, у нас є попередня домовленість, що це буде не менше пари років», – зазначив колишній голова правління фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Водночас він додав, що наступним етапом, який відбудеться на День Незалежності, стане його остаточний вихід із фонду в уже сформовану наглядову раду.

«Фактично влада, яка належала мені всі ці шість років, розділиться на дві частини. Наглядова рада буде погоджувати стратегію, розроблену працівниками фонду, призначатиме наступних керівників, бо ми розуміємо, що фонд – це на десятиріччя. Вся інша влада – як виконувати стратегію, які рішення приймати, які ресурси залучати – це все буде робити голова правління», – уточнив Дейнега.

Оксана Коляда – українська військовослужбовиця, колишня міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, полковник запасу. Учасниця бойових дій. 13 березня 2019 року була призначена на посаду заступниці міністра у справах ветеранів, а 29 серпня – міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. 4 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що відповідно до закону, передбачає й відставку всього уряду.

«Повернись живим» — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, фонд займається також навчальними, медичними та психологічними проєктами. Його заснував 2014 року спеціаліст із інформаційних технологій із Києва Віталій Дейнега.