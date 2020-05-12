СБУ викрила проросійських агітаторів, які закликали до повалення влади в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Про це 12 травня повідомляє пресслужба СБУ.

"Досудове розслідування встановило, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України. Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу, додали в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Заходи з викриття інтернет-агітаторів проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Хмельницької області.

Фото: СБУ