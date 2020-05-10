Мінцифри домовилося про співпрацю з ЮНІСЕФ

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Партнерство підписали голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер і заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першим спільним проєктом є освітній серіал «Про кібербулінг для підлітків», який вже доступний на платформі «Дія.Цифрова освіта».

За словами Валерії Іонан, кожна людина хоча б раз у житті стикалася з хейтом у соцмережах, отримувала агресивні коментарі чи повідомлення. «З проявом булінгу онлайн зустрічалися третина опитаних підлітків в Україні віком від 13 до 24 років», - підкреслила заступниця міністра.

Своєю чергою Лотта Сильвандер констатувала, що у новій реальності, спричиненій COVID-19, мільйони дітей тимчасово замкнені у своїх домівках із гаджетами.

«Ми повинні подбати про їхню безпеку онлайн. І ми дуже раді зробити це у такий цікавий спосіб разом з Міністерством цифрової трансформації України», - зазначила представниця ЮНІСЕФ.

Фото: thedigital.gov.ua