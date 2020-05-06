САП відкрила справу щодо ексгенпрокурора Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого декларування недостовірної інформації і можливого отримання хабаря ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі САП.

«На виконання рішення Вищого антикорупційного суду були внесені відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією 366-1 (декларування недостовірної інформації - ред.) і 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги – ред.) ККУ (щодо можливого вчинення цих дій Рябошапкою - ред.). Досудове розслідування буде проводити НАБУ», - сказали у пресслужбі.

Раніше журналіст Валерій Калниш повідомив, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП відкрити провадження щодо Рябошапки.

За його інформацією, до ВАКС звернувся зі скаргою один з колишніх прокурорів ГПУ, який стверджує, що 14 квітня він поштою відправив главі САП Назару Холодницькому заяву «про вчинення Рябошапкою кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, 368 Кримінального кодексу». Суд, розглянувши скаргу, зобов'язав САП таке провадження відкрити «за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою».

Як повідомляв Укрінформ, Рябошапка обіймав посаду генерального прокурора з 29 серпня 2019 року до 5 березня 2020 року.