Слідчі ДБР впіймали на хабарі полковника поліції

Слідчі ДБР впіймали на хабарі полковника поліції

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Укрінформ
Слідчі Державне бюро розслідувань затримали полковника поліції за вимагання та одержання 24 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомляє пресслужба бюро у Telegram.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, затримали начальника одного з управлінь ГУ Нацполіції в Запорізькій області за вимагання і одержання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР затримали полковника поліції за вимагання та одержання хабара / Фото: ДБР

За попередньою інформацією, полковник поліції налагодив схему систематичного вимагання з подальшим одержанням неправомірної вигоди від громадян за оформлення дозвільної документації на придбання вогнепальної зброї.

27 квітня 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 24 тис. грн.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, відсторонення його від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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