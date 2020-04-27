Вибухи у Балаклії: Чумак заперечує версію ТСК про навмисне мінування

Ексзаступник генерального прокурора України Віктор Чумак відкинув озвучену головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією версію парламентської Тимчасової слідчої комісії про навмисне мінування і підрив боєприпасів на арсеналі у Балаклії Харківської області в березні 2017 року.

Про це Чумак заявив у Facebook.

«Коли з подачі одного з керівників підрозділів ДБР та з ініціативи Давида Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу - слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів, що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи, і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки по кожній версії, яка були у слідства. Так от версія «закладок у ґрунт» була повністю відкинута», - наголосив Чумак.

За його словами, зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив, неможливо.

Крім того, додав Чумак, є й інші докази того, що перші вибухи були не з-під ґрунту.

«Зі всією повагою ставлюся до експертів Харківського інституту судових експертиз ім. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію, навіщо заплутувати і так непросте розслідування", - зазначив у дописі Чумак.

Він також повідомив, що в прокуратурі "самі в прострації від цих заяв".

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів у Балаклії підготувала свій перший звіт, у якому, зокрема, ставить під сумнів офіційну версію про застосування безпілотників для підриву арсеналу.

За його словами, «експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри. Водночас після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування". Крім того, як він зазначив, є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху "в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотника не витримують будь-якої перевірки та суперечать здоровому глузду".

Наприкінці минулого тижня на сайті ВР була зареєстрована постанова, згідно з якою парламентська слідча комісія, що з’ясовувала обставини пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити її роботу ще на пів року.

Загалом Тимчасова слідча комісія провела три засідання та встигла вивчити матеріали справи, яка стосується вибухів на арсеналі у м. Балаклія Харківської області, де внаслідок вибухів було знищено понад 91% боєприпасів та військового майна. Згідно з матеріалами слідства, основною версією вибухів на технічній території військової частини А1352 є атака безпілотного літального апарату одного із штабелів зберігання боєприпасів з послідуючим розльотом ракет з цього штабелю по інших сховищах, де розміщувались снаряди та ракети. Однак, на думку комісії, необхідно додатково перевірити, «чи не могли вибухи статися через умисні сплановані дії винних осіб, які діяли протягом певного часу в умовах очевидності для військовослужбовців».

Арахамія також повідомив, що у відповідь на запит депутатської комісії до ГПУ була отримана відповідь про те, що «на оперативній нараді під головуванням заступника генерального прокурора Чумака В. В. не встановлено жодних ознак необ’єктивності майже трирічного досудового розслідування даної події».

23 березня 2017 року у м. Балаклія Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тисяч осіб. Зруйновано 392 будівлі. До списку постраждалих внесено 3908 мешканців міста. Пожежу було ліквідовано 26 березня.

За висновками експертів, причиною пожежі на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння поблизу Балаклії є диверсійний акт. Слідство встановило свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського арсеналу Міноборони поблизу Балаклії, внаслідок чого на технічній території арсеналу відбулася детонація ракет ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" та снарядів 152 мм.