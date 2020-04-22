НАБУ завершило розслідування щодо "схем Дубневича" в Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за підозрою народного депутата Ярослава Дубневича у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Слідство вважає, що народний депутат разом ще з вісьмома особами організував схему, в результаті якої філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» впродовж грудня 2015 – березня 2017 рр. здійснила процедуру закупівлі стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, виробником цієї продукції в Україні є лише одне підприємство - ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод». Однак «Укрзалізниця» не придбала її напряму, а скористалася послугами двох ланок посередників -ТОВ «Арго» і «Корпорація КРТ», - бенефіціарним власником однієї з яких був народний депутат.

У НАБУ зазначають, що вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: «Дніпропетровський стрілочний завод» продав продукцію «Корпорації КРТ» за 525,9 млн грн, «Корпорація КРТ» продала її компанії «АРГО» за 631,4 млн грн (+20%), а «АРГО» перепродала «Укрзалізниці» за 637,9 млн грн (+1%). Насправді ж продукція була доставлена «Укрзалізниці» безпосередньо від заводу-виробника.

"В результаті таких дій філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» завдано 93,28 млн грн збитків. Слідство з’ясувало, що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподілили між собою", - наголошують у НАБУ.

У відомстві нагадали, що розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року. В січні 2019 сімом особам, причетним до реалізації корупційної схеми, повідомили про підозру. Згодом, у лютому, затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику — колишньому заступнику керівника філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

В травні 2019 року розслідування стосовно цих вісьмох осіб завершили. Відтоді підозрювані знайомляться з матеріалами справи.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про притягнення народного депутата Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Він підозрюється у заволодінні 93,2 млн грн на схемі з закупівлі Укрзалізницею стрілочної продукції.

2 листопада 2019 року ВАКС обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави 100 млн грн.

Вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв Дубневича під варту з можливістю застави в розмірі 90 мільйонів гривень.

За Дубневича внесли заставу 8 листопада, того самого дня він вийшов із СІЗО.