Україна повернулася до ТОП-100 Індексу свободи преси - вперше за десять років

Україна посіла 96-те місце із 180 країн в «Індексі свободи преси», вперше з 2009 року повернувшись до сотні найкращих країн у цьому рейтингу.

Про це повідомляє міжнародна організація «Репортери без кордонів» на сайті.

Згідно з даними Індексу, Україна, у порівнянні з минулим роком, піднялася на шість сходинок і посідає 96-е місце.

Як пояснили в організації позицію України в списку, країні ще потрібно більше зосередитися свою увагу на фінансуванні Суспільного мовника, зменшити вплив олігархів на ЗМІ, заохочувати незалежну редакційну політику та розслідувати напади на журналістів.

За даними «Індексу свободи преси» у 2020 році, рейтинг очолюють Норвегія, Фінляндія й Данія.

Зазначається, що востаннє Україна входила до топ-100 цього рейтингу у 2009 році. Тоді країна посідала 89-те місце.