До онлайн-уроків додадуть субтитри

До онлайн-уроків, які транслюються на YouTube каналі Міністерства освіти та науки, додадуть субтитри.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Уроки Всеукраїнської школи онлайн на YouTube МОН поступово ставатимуть інклюзивнішими. Так, вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри", - йдеться у повідомленні.

В МОН повідомили, що першочергово субтитри будуть створені до вже оприлюднених уроків. Надалі з невеликою затримкою субтитри додаватимуться до нещодавно опублікованих уроків.

Цей крок дозволить більшій кількості дітей отримати доступ до навчання завдяки Всеукраїнській школі онлайн. Такий підхід відповідає основній меті проєкту – створити для кожного українського учня, незалежно від обставин, доступ до знань.

Також на сайті МОН з цього тижня також відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн. Окрім базової інформації, у розділі будуть доступні новини про школу онлайн, оприлюднені на сайті МОН. Це допоможе користувачам чітко отримати потрібну інформацію, не витрачаючи час на пошук.

Окрім цього на сайті МОН оприлюднено розклад з темами до кожного уроку: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

Як повідомлялося, з 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за розкладом транслюють українські телеканали та YouTube Міністерства освіти і науки.

Транслюються уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Уроки транслюються щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починаються о 10:00 та закінчуються залежно від розкладу. Всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі.