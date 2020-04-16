Вступна кампанія - 2020: МОН оприлюднило інформацію для закладів профосвіти

Вступники у заклади профосвіти можуть знайти відповіді на поширені запитання про вступ на сайті МОН у розділі “Вступ 2020: Профосвіта”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Незважаючи на складні умови, за яких цього року відбуватиметься вступна кампанія до профтехів, наші заклади готові до набору вступників. Зараз ми надаємо роз’яснення у форматі запитань-відповідей про вступ. Передусім ця інформація буде корисною вступникам та їхнім батькам”, — зазначив заступник міністра освіти і науки Петро Коржевський.

Він також нагадав, що нещодавно на сайті МОН були опубліковані інфографіки щодо вступу. Приймальні комісії можуть використовувати їх під час роботи зі вступниками або в межах профорієнтаційних заходів. Ознайомитися з матеріалами можна на сайті МОН.

Серед запитань, на які користувачі отримають відповіді:

які документи потрібно зібрати для вступу в профтех;

що буде написано у дипломі випускника;

скільки триватиме навчання;

який розмір стипендії;

як відбувається вступ абітурієнтів, що проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

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“Я закликаю молодь більше дізнатися про професії, які можна здобути у закладі профосвіти. Пройдіть профорієнтаційні тести, почитайте профільні буклети, які є в нас на сайті. А далі зателефонуйте у найближчий профтех, де є обрана професія. Вам докладно розкажуть про переваги такої освіти, а також про навчальний процес. Переконаний, вас приємно здивують ті зміни, які вже зараз є в у закладах профосвіти”, — підкреслив Коржевський.

У МОН також нагадали, що для учнів профтехзакладів, для яких випуск припав на період карантину, державна кваліфікаційна атестація проходитиме у дистанційній формі. Дізнатися про всі зміни, впроваджені через карантин, можна на окремому сайті МОН: http://mon-covid19.info/