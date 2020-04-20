Медреформа: у МОЗ обіцяють вирішити питання оплати праці інтернів

Міністерство охорони здоров’я планує вирішити питання щодо оплати праці лікарів-інтернів.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Впровадження другого етапу медичної реформи внесло відповідні корективи. Коли ми почали аналізувати під час нашого аудиту, то в програмі медичних гарантій просто не передбачена заробітна плата для лікарів-інтернів. І це буде нами коректуватися задля того, щоб вони спокійно могли закінчувати своє навчання в нових умовах. На жаль, до сьогодні всіма інструкціями Міністерства охорони здоров’я ця проблема не вирішена. Але сподіваюсь, що найближчим часом ми ухвалимо відповідне рішення», - зазначив Степанов.

Міністр також додав, що цього року порядок вступу до інтернатури для випускників медичних вищих навчальних закладів залишається незмінним.

«Тобто є відповідні комісії, які будуть засідати у вищих навчальних закладах, потім, за погодженням з департаментами охорони здоров’я, вільні місця на інтернатуру будуть запропоновані випускникам-інтернам, які навчаються за державні кошти», - сказав він.