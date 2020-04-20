Медреформа: у МОЗ обіцяють вирішити питання оплати праці інтернів
Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Впровадження другого етапу медичної реформи внесло відповідні корективи. Коли ми почали аналізувати під час нашого аудиту, то в програмі медичних гарантій просто не передбачена заробітна плата для лікарів-інтернів. І це буде нами коректуватися задля того, щоб вони спокійно могли закінчувати своє навчання в нових умовах. На жаль, до сьогодні всіма інструкціями Міністерства охорони здоров’я ця проблема не вирішена. Але сподіваюсь, що найближчим часом ми ухвалимо відповідне рішення», - зазначив Степанов.
Міністр також додав, що цього року порядок вступу до інтернатури для випускників медичних вищих навчальних закладів залишається незмінним.
«Тобто є відповідні комісії, які будуть засідати у вищих навчальних закладах, потім, за погодженням з департаментами охорони здоров’я, вільні місця на інтернатуру будуть запропоновані випускникам-інтернам, які навчаються за державні кошти», - сказав він.