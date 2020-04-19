Епіфанію передали Благодатний вогонь

Епіфанію передали Благодатний вогонь

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Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній зустрів у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі столиці доставлений з Єрусалима Благодатний вогонь.

Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ.

«У світлий день Пасхи Христової, 19 квітня 2020 року, Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрів у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі столиці Благодатний вогонь з Єрусалима», - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в пресслужбі, вогонь було доставлено до Києва за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі.

Водночас у ПЦУ звернули увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями роздача вогню вірянам не передбачена.

Епіфанію передали Благодатний вогонь з Єрусалима / Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

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Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня у храмі Гроба Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику суботу грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Цьогоріч через пандемію коронавірусу сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбулося без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Представники УПЦ Московського патріархату 18 квітня привезли Благодатний вогонь в Україну.

Водночас митрополит Київський та всієї України Епіфаній не виключав, що ПЦУ цього року залишиться без Благодатного вогню.

Однак вранці 19 квітня літак МАУ доставив вогонь для Православної церкви України.

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