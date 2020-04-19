В Україну прибув Благодатний вогонь

Благодатний вогонь прибув в Україну та буде переданий представникам Української Православної Церкви для відправлення пасхальних богослужінь у Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах.

Про це повідомляє пресслужба МАУ у Facebook.

"У неділю вранці літак МАУ Boeing-767 доставив амфору із Благодатним вогнем з Тель-Авіва до Києва. Цінний вантаж буде переданий представникам Української Православної Церкви для відправлення пасхальних богослужінь у Михайлівському золотоверхому соборі та інших храмах",- йдеться в повідомленні.

"У цей надскладний для людства час всім нам необхідна віра у дива. Благодатний вогонь, який сходить на Храм Гробу Господнього у Велику суботу, і є таким дивом",- зазначили в МАУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Благодатний вогонь після сходження в єрусалимському храмі Гроба Господнього цього року через пандемію коронавірусу буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

Раніше Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбудеться з обмеженою кількістю учасників через пандемію коронавірусу.