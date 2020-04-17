У поліції виявили 10 випадків захворювання на COVID-19
Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Наразі ми можемо говорити про один випадок підтвердженого захворювання у Державній прикордонній службі і 10 випадків, підтверджених, у Національній поліції», - сказав він.
Водночас Шевченко, відповідаючи на запитання як, зокрема, поліція і НГУ забезпечені всіма необхідними засобами, наголосив, що забезпечені повністю.
«Навіть із запасом у декілька днів. Цей параметр абсолютно забезпечений згідно з рішенням міністра внутрішніх справ», - зазначив Шевченко.
В Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.
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