Пробне ЗНО: для абітурієнтів створили інформаційні відеоролики

Український центр оцінювання якості освіти не готовий чітко назвати дату проведення пробного ЗНО. Нині для учасників пробного ЗНО доступні відеоматеріали про процедурі проведення пробного тестування.

Про це у відеозверненні на YouTube повідомів очільник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

"На превеликий жаль, ми не готові сказати дату, коли ми повернемося до питання, коли відбудеться пробне ЗНО. Але ми переконані, що пробне ЗНО і основна сесія тестування, яка дозволить вам брати участь у конкурсному випробуванні до закладів вищої освіти, відбудеться в цьому році", - сказав Бойко.

Він додав, що УЦОЯО створив відеороліки, які дозволять абітурієнтам ознайомитися з тим як відбувається зовнішнє незалежне оцінювання, як треба поводитися в аудиторії, якими будуть вимоги до абітурієнтів, які права та обов'язки мають абітурієнти під час проходження тестування.

Зараз в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти розміщено посилання, за якими учасники можуть переглянути відео, попрацювати з тестами, попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, навчитися ефективно розподіляти час. Валерій Бойко додав, що всі тестові зошити, які було розроблені для пробного ЗНО, вже роздруковані та доставлені до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Також для абітурієнтів будуть доступні матеріали пробного ЗНО 2019 року, тести, перекладені мовами національних меншин, а також матеріали ЗНО минулих років.

Як повідомляв Укрінформ, МОН оприлюднив два сценарії проведення ЗНО та вступної кампанії. Так, передбачалося при завершенні карантину на початку травня: пробне ЗНО - травень, основна сесія ЗНО - з 25 червня до 17 липня, результати ЗНО - не пізніше 31 липня. Додаткова сесія ЗНО - з 28 липня по 11 серпня. Видача атестатів - на початку серпня. Вступна кампанія - з 1 серпня реєстрація електронних кабінетів для вступу. Творчі конкурси, вступні іспити - з 1 по 12 серпня (на контракт — до 22 серпня). Прийом документів до ЗВО — з 13 по 22 серпня, зарахування на бюджетні місця — до 1 вересня. Початок навчального року для студентів 1 курсу - 15 вересня.

При завершенні карантину на початку серпня МОН пропонувало наступний сценарій. пробне ЗНО — червень-початок серпня, основна сесія ЗНО - з 17 серпня до 4 вересня, результати ЗНО - не пізніше 17 вересня. Додаткова сесія ЗНО - з 22 вересня- 6 жовтня. Видача атестатів — друга половина вересня. Вступна кампанію - з 25 вересня реєстрація електронних кабінетів для вступу. Творчі конкурси, вступні іспити - з 25 вересня по 3 жовтня (на контракт — до 13 жовтня). Прийом документів до ЗВО — з 4 по 13 жовтня, зарахування на бюджетні місця — до 23 жовтня. Початок навчального року для студентів 1 курсу - 2 листопада.

Раніше основна сесія ЗНО була визначена з 21 травня до 15 червня.