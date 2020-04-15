Житло для суддів: КСУ “забракував” норму в антикризовому законі

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційними скаргами трьох осіб щодо конституційності положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ закону "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні".

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у середу, 15 квітня, інформує пресслужба суду.

"Цим рішенням Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції , положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повний текст рішення буде опубліковано на офіційному вебсайті КС у рубриці "Акти КСУ".

Конституційні скарги подали: Мельничук Надія Миколаївна, Григор’єва Ліля Іванівна та Кліменко Марина Робертівна.

Як повідомлялося, закон "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні" був ухвалений 27 березня 2014 року. Закон набув чинності 1 квітня 2014 року.

Згідно з положенням підпункту 1 пункту 28 розділу II цього закону, із закону "Про судоустрій і статус суддів" вилучається стаття 136, у якій йшлося, що "після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України".