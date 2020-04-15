Серед прикордонників — перший випадок коронавірусу

Серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього захворювання на ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні, прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наразі стан військовослужбовця задовільний. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним, зазначили в пресслужбі.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу з власних джерел, прикордонник, про якого йдеться, захворів у місті Виноградів та лікувався у місцевій лікарні. Чоловіка госпіталізували з діагнозом ГРЗ. Експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який провели військовослужбовцю при госпіталізації, дав негативний результат. Позитивний результат на COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Крім того, встановлюється коло всіх осіб, з ким прикордонник контактував. Також у підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, зокрема, щодо самоізоляції та обсервації персоналу.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 15 квітня зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: ДПСУ