Захисту Чорновол відмовили у відводі судді Вовка

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк продовжить обирати запобіжний захід колишньому народному депутату й активістці Майдану Тетяні Чорновол після того, як їй відмовили у його відводі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У задоволенні клопотання про відвід слідчого судді Сергія Вовка відмовити", - оголосила суддя.

Вона пояснила, що інформація захисту про втручання в авторозподіл справ при виборі слідчого судді не підтвердилася. А 14 квітня, коли здійснювався авторозподіл, відповідно до затвердженого головою суду графіку, чергували лише троє суддів, серед яких Вовк.

У свою чергу, Чорновол у Facebook поінформувала, що запобіжний захід їй продовжать обирати 16 квітня о 9 год. 30 хв.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом Державне бюро розслідувань поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Чорновол. Прокуратура просить про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас Чорновол готові взяти на поруки усі члени фракції партії "Європейська солідарність".