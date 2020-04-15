Захисту Чорновол відмовили у відводі судді Вовка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У задоволенні клопотання про відвід слідчого судді Сергія Вовка відмовити", - оголосила суддя.
Вона пояснила, що інформація захисту про втручання в авторозподіл справ при виборі слідчого судді не підтвердилася. А 14 квітня, коли здійснювався авторозподіл, відповідно до затвердженого головою суду графіку, чергували лише троє суддів, серед яких Вовк.
У свою чергу, Чорновол у Facebook поінформувала, що запобіжний захід їй продовжать обирати 16 квітня о 9 год. 30 хв.
Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.
Згодом Державне бюро розслідувань поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.
14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу Чорновол. Прокуратура просить про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Водночас Чорновол готові взяти на поруки усі члени фракції партії "Європейська солідарність".