Суд розглядає заяву про відвід судді Вовка у справі Чорновол

Печерський райсуд Києві розглядає заяву сторони захисту про відвід слідчого судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Тетяні Чорновол.

Суд забезпечив трансляцію засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялось, 14 квітня адвокат ексдепутата Тетяни Чорновол і сама депутат оголосили відвід слідчому судді Печерського суду Києва Сергію Вовку, після чого у засіданні, на якому Чорновол планували обрати запобіжний захід, було оголошено перерву.

Раніше прокуратура клопотала про застосування до Чорновол запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила, що у її будинку проводиться обшук.

Згодом ДБР поінформувало, що їй оголосили підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Суддя Сергій Вовк відомий тим, що у 2012 році ухвалив вирок колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.

Він також був одним із тих суддів Печерського райсуду, яких у березні 2015 року ВККС відсторонила від виконання обов'язків у зв'язку із порушенням проти них кримінальної справи за підозрою у прийнятті завідомо неправосудного рішення. Проте у 2016 році Вовка було поновлено на посаді.