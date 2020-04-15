Суд розглядає заяву про відвід судді Вовка у справі Чорновол
Суд забезпечив трансляцію засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як повідомлялось, 14 квітня адвокат ексдепутата Тетяни Чорновол і сама депутат оголосили відвід слідчому судді Печерського суду Києва Сергію Вовку, після чого у засіданні, на якому Чорновол планували обрати запобіжний захід, було оголошено перерву.
Раніше прокуратура клопотала про застосування до Чорновол запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила, що у її будинку проводиться обшук.
Згодом ДБР поінформувало, що їй оголосили підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Суддя Сергій Вовк відомий тим, що у 2012 році ухвалив вирок колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.
Він також був одним із тих суддів Печерського райсуду, яких у березні 2015 року ВККС відсторонила від виконання обов'язків у зв'язку із порушенням проти них кримінальної справи за підозрою у прийнятті завідомо неправосудного рішення. Проте у 2016 році Вовка було поновлено на посаді.