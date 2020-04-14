Суддя Вовк обиратиме Чорновол запобіжний захід

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк обиратиме запобіжний захід екснардепу Тетяні Чорновол 14 квітня о 16:00.

Про це у Facebook повідомила сама Чорновол та оприлюднила документ із суду.

"Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим паче, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка". Хіба що підтримка злякає...", - написала нардеп.

Разом з тим у документі від суду зазначається, що мова йде "про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту".

Раніше Тетяна Чорновол перед допитом у ДБП заявила журналістам, що припускає можливість взяття її під варту "одразу з зали суду".

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

Суддю Печерського суду Сергія Вовка, якого було відсторонено від обов'язків у зв'язку з порушенням карної справи за підозрою у прийнятті завідомо неправосудного рішення, у 2016 році було поновлено на посаді.

У березні 2015 року ВККС відсторонила суддів Печерського суду Волкову, Царевич, Кицюка та Вовка у зв'язку із порушенням проти них карної справи.

Суддя Вовк, зокрема, відомий тим, що у 2012 році виніс вирок колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку.