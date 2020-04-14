Під ДБР проходить акція на підтримку Чорновол

Під ДБР проходить акція на підтримку Чорновол

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Укрінформ
Біля будівлі Державного бюро розслідувань проходить акція за участю депутатів "Європейської солідарності" на підтримку Тетяни Чорновол.

Трансляцію з місця події веде телеканал "Прямий".

"Якщо називати речі своїми іменами - це частина плану капітуляції України. Тому все дуже серйозно. Росія... намагається дискредитувати Майдан, намагається переписати нашу історію. Тому що будь-яка окупація Російською Федерацією країни починалась з того, що треба було переписати героїчну історію цієї країни", - зазначила перед допитом у ДБР Тетяна Чорновол.

На акції, зокрема, виступили нардепи від "Європейської солідарності" Софія Федина, Ахтем Чийгоз, Андрій Парубій, Олексій Гончаренко.

Чорновол йде на допит в ДБР / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Учасники акції одягнені у медичні маски.

«Ми продовжуємо боротися за правду, яка б ситуація не була. Ми не боїмося, бо вже лякані... Було страшно, коли ми виходили на Майдан, і на нас спускали «Беркут», було страшно, коли почалася війна… І кожен, хто сьогодні порушує закон, кожен, хто десакралізує Майдан, кожен, хто хоче знищити права і свободи, волю до боротьби, він отримує відповідь, від усіх українців», - сказала народний депутат від "ЄС" Софія Федина.

Зі свого боку народний депутат Ахтем Чийгоз заявив, що «сьогоднішні процеси дуже нагадують і загалом ідуть по тому сценарію, по якому ФСБ сьогодні переслідує усіх активістів у Криму, які борються проти окупанта».

«Роль Партії регіонів у здачі Криму дуже була вирішальна, і процес 26 лютого, який був ще у період, коли Україна контролювала Крим… саме помста партійців Партії Регіонів, керівництва Партії регіонів, таких, як Бабіков, призвела до того, що тисячі наших співвітчизників сьогодні за ті події переслідуються. Очевидним є те, що сьогоднішні процеси – це помста за боротьбу патріотів за свою країну, помста за боротьбу проти окупації, помста за боротьбу , щоб бути самостійним», - уточнив Чийгоз.

Після цього присутні зайшли всередину приміщення ДБР.

Нардепи також зазначили, що планують проводити акцію підтримки і під час засідання у Печерському суді міста Києва.

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Раніше підтримати екснардепа Тетяну Чорновол закликав у Facebook Дмитро Булатов. Він запропонував "у масках та рукавичках" прийти 14 квітня о 13:30 під будівлю Печерського суду.

13 квітня Тетяна Чорновол повідомила про ймовірність проведення судового засідання у Печерському суді Києва одразу після допиту в ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

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