Рятувальники за тиждень ліквідували майже шість тисяч пожеж - ДСНС

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій за минулий тиждень ліквідували по всій країні 5859 пожеж.

Про це відомство інформує у Facebook.

"Впродовж минулого тижня підрозділи ДСНС України врятували 47 осіб та ліквідували 5 тисяч 859 пожеж (з 06.04 по 12.04)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники не допустили знищення вогнем 1290 будівель та 51 одиниць техніки.

За тиждень у вогні загинули 45 осіб, орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 7 мільйонів 622 тисяч гривень.

Також, указують у ДСНС, піротехнічними підрозділами здійснено 354 виїзди, у ході яких виявлено та знищено 1079 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб, додали у відомстві.

Як повідомлялося, рятувальники попереджали про високу пожежну небезпеку в країні у понеділок, 13 квітня.

Фото: ДСНС