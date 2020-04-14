Суд відправив під домашній арешт співробітника МХП, який учинив стрілянину

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту для співробітника МХП, ексміліціонера Віталія Бездітного, який зчинив стрілянину на дорозі.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Прокуратура і поліція просила суд заарештувати без застави Віталія Бездітного, який двічі протягом року стріляв водіїв авто, котрі йому не сподобалися, з вогнепальної зброї. Суддя Андрій Курило встановив громадянину Бездітному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - написав Геращенко.

За його словами, прокуратура подаватиме апеляцію на таке рішення.

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Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 13 квітня заявив, що у столиці затримали ексміліціонера, співробітника холдингу МХП, який 11 квітня вчинив стрілянину на дорозі.