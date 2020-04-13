МХП готовий до співпраці з поліцією щодо двох інцидентів зі своїми співробітниками

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" виступає за справедливе покарання своїх співробітників, один з яких влаштував стрілянину, а інший збив велосипедиста, але від "публічних вироків" до завершення слідства просить ЗМІ утриматися.

Про це йдеться у переданому Укрінформу коментарі пресслужби МХП.

"МХП - холдинг, який забезпечує роботою близько 30 тис. українців у 14 областях присутності. МХП ставиться з високою довірою до кожного члена команди, а разом з цим - з високою вимогливістю та відповідальністю. В МХП чесно ставляться до своїх співробітників, а також до всіх громадян України. Саме тому ми повідомляємо про два неприємні інциденти, які сталися протягом останніх днів за участю наших представників", - зазначається в повідомленні.

Так, за даними пресслужби, 11 квітня співробітником одного з підприємств холдингу, який перебував за кермом, було здійснено зіткнення з велосипедистом. Інцидент стався у Тернопільській області неподалік с.Турівка. "Велосипедист перебував у стані алкогольного сп’яніння, наразі він у лікарні, загрози його життю немає. Представник МХП був тверезим", - наполягають в МХП.

Другий інцидент стався так само 11 квітня, але вже у Києві. "Співробітником холдингу було здійснено вчинок, який розцінюється поліцією як хуліганство з використанням зброї - постріл у вікно автомобіля. Подія викликала широкий резонанс у засобах масової інформації", - зазначили в пресслужбі.

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МХП наголошує, що всі громадяни України є рівними перед законом, і дякує правоохоронним органам за оперативну та професійну роботу. "Підприємства холдингу відкриті до співпраці та нададуть всю необхідну інформацію. Водночас просимо утриматися від упередженої публічної оцінки даних подій, а також від "публічних вироків" до завершення слідства", - закликали в холдингу.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 13 квітня заявив, що у столиці затримали ексміліціонера, співробітника холдингу МХП, який 11 квітня влаштував стрілянину на дорозі.

За даними Геращенко, цей чоловік, рухаючись на авто марки Range Rover Набережним шосе в Києві, вирішив, що водій авто марки БМВ не надав йому перевагу в русі. Тому він наздогнав BMW і вистрелив у праве скло передніх дверей. Водій BMW не постраждав - куля пройшла повз.

Заступник міністра сказав, що підозрюваному поки що йому висунуто обвинувачення у хуліганстві з використанням зброї, "але якщо під час слідства виявиться, що його постріл міг бути смертельним для громадянина Б, то звинувачення може бути перекваліфіковано на статтю 115 – замах на навмисне вбивство".