Дипломати України та Польщі вшанували пам’ять жертв сталінських репресій у Биківні

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар і посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вшанували у Биківнянському лісі під Києвом пам’ять жертв сталінських репресій.

Про це Боднар повідомив у Facebook.

«Сьогодні 80-ті роковини Катинського злочину. Разом з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким вшанували пам'ять загиблих в Національному заповіднику “Биківнянські могили”, дотримуючись вимог карантину”, - написав дипломат.

Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» - найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій 1937-1941 років.

Польський військовий цвинтар у Биківні відкрито у 2012 році. У братських могилах у Биківнянському лісі цвинтаря покояться останки вбитих у 1940 році 3 тисяч 435 польських громадян із т.зв. українського катинського списку.

Катинський злочин – масове вбивство польських громадян, здійснене загонами НКВС впродовж квітня-травня 1940 року за наказом Йосифа Сталіна. Тоді було розстріляно понад 21 тисячу польських військовополонених та польської інтелігенції, яких було взято у полон після вторгнення Червоної армії до Польщі 17 вересня 1939 року. В’язнів тримали і вбивали у різних місцях, головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (Нині Твер), Харкові, Биківні.

Фото: Vasyl Bodnar, Facebook