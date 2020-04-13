НСЗУ не рекомендує запроваджувати добровільне медичне страхування

НСЗУ не рекомендує запроваджувати добровільне медичне страхування

Укрінформ
Бізнес не може гарантувати стабільність відрахувань податків на медицину, тому НСЗУ не радить переходити до системи добровільного медичного страхування.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявила голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан.

«По суті, це ще один схований податок. На будь-які податкові ініціативи уряду бізнес останні п'ять років реагував дуже гостро. Це збільшення податкового навантаження. Нині медична галузь в Україні фінансується із загальної податкової бази. В наших умовах — це ідеальна ситуація. Зокрема для забезпечення стабільності обсягу коштів, які йдуть на охорону здоров'я. У підприємств же, якщо зобов'язати їх це робити, фінансові роки можуть бути різними. І тоді фінансування системи охорони здоров'я теж перестає бути стабільним. Тому ми не рекомендували б так чинити», - наголосила Мовчан.

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