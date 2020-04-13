НСЗУ не рекомендує запроваджувати добровільне медичне страхування

Бізнес не може гарантувати стабільність відрахувань податків на медицину, тому НСЗУ не радить переходити до системи добровільного медичного страхування.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявила голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан.

«По суті, це ще один схований податок. На будь-які податкові ініціативи уряду бізнес останні п'ять років реагував дуже гостро. Це збільшення податкового навантаження. Нині медична галузь в Україні фінансується із загальної податкової бази. В наших умовах — це ідеальна ситуація. Зокрема для забезпечення стабільності обсягу коштів, які йдуть на охорону здоров'я. У підприємств же, якщо зобов'язати їх це робити, фінансові роки можуть бути різними. І тоді фінансування системи охорони здоров'я теж перестає бути стабільним. Тому ми не рекомендували б так чинити», - наголосила Мовчан.