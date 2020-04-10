PEN Ukraine назвав трьох фіналістів Премії Гонгадзе-2020

На початку квітня Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе визначила трьох фіналістів-2020. Це Роман Вінтонів, Павло Казарин і Богдан Логвиненко.

Про це повідомляється на сторінці PEN Ukraine у Facebook.

«Тепер ви маєте можливість ближче познайомитись із ними та зазирнути за лаштунки їхньої роботи під час онлайн-інтерв’ю. Трансляції розмов у межах проекту «Їхні правила: Онлайн-інтерв’ю з фіналістами Премії Гонгадзе-2020» відбудуться на сторінці Премії», - інформують в PEN Ukraine.

Розклад зустрічей: 11 квітня, 19:00 Богдан Логвиненко у розмові з Мирославою Гонгадзе; 14 квітня, 19:00 Павло Казарин у розмові з Севгіль Мусаєвою; 16 квітня 19:00 Роман Вінтонів у розмові з Ларисою Денисенко.

Премія вручається щороку 21 травня, у день народження Ґонґадзе. Першим лауреатом став Вахтанг Кіпіані.

Премія імені Георгія Ґонґазде заснована 2019 року PEN Ukraine у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи та виданням «Українська правда». Мета Премії - підтримати журналістів, які не бояться викликів, здатні знаходити інноваційні способи доносити інформацію, сприяють впровадженню ліберальних реформ в Україні, відкривають нові можливості для цілого медіасередовища, спроможні створювати сталість у тому, що роблять, лишаються вірні професійним принципам і цінностям.