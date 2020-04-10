Сенцов назвав "реваншем" дії проти Чорновол

Український кінорежисер і громадський діяч, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов обурений діями ДБР щодо Тетяни Чорновол.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я знаю Тетяну Чорновол особисто. Можна по-різному ставитися до її політичної діяльності, але вона мужня жінка, одна з найактивніших борців з Януковичем. Її чоловік загинув в АТО, а саму Тетяну ледь не вбили покидьки ще за часів Майдану, жорстоко побивши. Зараз інші «добрі» люди обвинувачують її в умисному вбивстві людини 18 лютого 2014 року. Хоча усім давно відомо, що то був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпаленій будівлі, відмовившись її залишати», - підкреслив Сенцов.

Він зазначив, що «теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс партії регіонів вже димів. Бо були теж важливі справи у вигляді зіткнень з «Беркутом» на розі Шовковичної та Інститутської».

«Тоді тривала революція, траплялися бійки, гинули люди. Ми виборювали гідність, свободу та майбутнє для своєї держави. Зараз ми бачимо, як поступово усі ці завоювання Майдану нинішня влада зливає в унітаз. Якщо би ми тоді програли, то Янукович нас усіх кинув би за грати. І якщо активістів саджають зараз, то що це таке, якщо не реванш?" - йдеться у дописі Сенцова.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня поінформувала у соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також оприлюднила скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Тетяна Чорновол — народний депутат України VIII скликання, українська журналістка та громадський діяч, екскореспондентка інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».