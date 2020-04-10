Справи немає, є тільки жага помсти - Аваков про підозру Чорновол

Глава МВС Арсен Аваков назвав те, що зараз відбувається по відношенню до екснардепа Тетяни Чорновол, жагою помсти.

Про це він написав у Facebook.

"Адвокат Януковича, пан Бібіков (Бабіков - ред.). Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР та інспірували справу проти Тетяни Чорновол - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо!" - написав він.

Аваков зазначив, що Чорновол була на Майдані, як сотні тисяч українців - брала участь в громадянських протестах, підкреслив, що вона "талановитий журналіст, емоційний політик".

"... Непідсудних у країні немає - і бути не повинно. Всі - і герої, і прокурори, - повинні відповідати на висунуте обвинувачення. Але те, що відбувається по відношенню до Тані - неадекватно і ганебно", - написав Аваков.

Він також зазначив, що і сам був на Майдані.

"Пане Бібіков (Бабіков - ред.), я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий же як Таня - приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть до біса з держслужби, або до Януковича назад. Не заважайте президенту відбудовувати країну. І так не просто ", - підкреслив глава МВС.

Як раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол вранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук.

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Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Тетяна Чорновол - народний депутат України VIII скликання, українська журналістка і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».

Олександр Бабіков - перший заступник директора Державного бюро розслідувань.