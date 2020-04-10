В Україні з’явився довідник про

В Україні з’явився довідник про "комуналку"

Укрінформ
Міністерство розвитку громад і територій розробило універсальний довідник для споживачів житлово-комунальних послуг "Абетка споживача", який роз’яснює основні терміни та норми законодавства у сфері ЖКГ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Універсальний довідник для споживачів житлово-комунальних послуг у Міністерстві розробили в рамках реалізації комунікаційної стратегії з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України. «Абетка споживача» роз’яснює основні терміни та норми законодавства у сфері ЖКГ", - йдеться у повідомленні.

Посібник містить інформацію про вибір моделі договірних відносин між виконавцями та споживачами послуг, форми управління багатоквартирним будинком, особливості функціонування ОСББ, захист прав споживачів тощо.

Читайте також: У Мінцифри анонсували презентацію онлайн-платформи для підприємців

"Інформація буде корисною тим, хто цікавиться, як обрати енергоаудитора, яка інформація має бути в рахунку на оплату комунальної послуги, як укласти договори з виконавцями послуг чи оформити претензії за неякісне надання комунальних послуг", - зазначили у Мінрегіоні.

Як повідомлялося, у 2019 році у Міністерстві розвитку громад та територій розробили комунікаційну стратегію з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України та план заходів з її реалізації. Основними інструментами реалізації стратегії є проведення інформаційних кампаній за напрямами реформи: «Я – відповідальний власник», «Я – розумний споживач» та «Я – ощадливий господар».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-