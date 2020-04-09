В Одесі сталося часткове руйнування стіни 3-поверхового житлового будинку, який нині не експлуатується.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

В Одесі обвалилася стіна триповерхового будинку / Фото: Ігор Ткаченко. Укрінформ

«9 квітня о 10:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування 3 поверхового житлового будинку у місті Одеса на вул. Канатна, 6. О 10:16 по прибуттю відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини встановлено, що сталось часткове руйнування стіни 3-х поверхового будинку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що площа руйнування стіни на рівні 1-3-го поверхів склала близько 100 м2. Прибирання будівельних фрагментів проводиться будівельною організацією.

Загиблих та постраждалих немає, запевнили в ДСНС.