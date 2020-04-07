В Україні обсервацію контролюватимуть не лише через смартфон
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
"Для тих, у кого немає смартфонів, буде сформована команда, невеликий кол-центр, який буде телефонувати людям, цікавитися станом здоров'я, розуміти потреби. Таких ситуацій зараз, імовірно, менше ніж 5%", - заявив він.
Також, додав Федоров, розглядаються можливості замовлення доставки продуктів і ліків додому.
Міністр зазначив, що в цьому інструменті в першу чергу бачить можливість моніторити ситуацію, збирати статистику, дані для прийняття самоврядних рішень урядом.
Як повідомлялося, Мінцифри створило додаток «Дій вдома», мета якого - моніторити дотримання процесу самоізоляції для тих, хто повернувся з-за кордону зараз, тих, хто лікується вдома, тих, у кого є підозри на коронавірус, близькі контакти хворих.
Контролюватимуть людей на самоізоляції за допомогою випадкових перевірок зі зняттям даних геолокації і FaceID.