Прочан-хасидів з України до Ізраїлю вивезуть спецрейсом

Завтра, у середу, прочан-хасидів, які перебували в Умані і виявили бажання повернутися до Ізраїлю, вивезуть спецрейсом.

Про це оголосив на брифінгу голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рейс буде організовано завтра. За нашими даними, зголосилися добровільно покинути територію України близько 150 осіб", - зазначив голова ОДА.

Він додав, що остаточно списки ще уточнюються.

За словами Боднара, серед охочих виїхати є особи, хворі на коронавірус. Їхнє переміщення відбуватиметься згідно з українським законодавством, постановами Кабміну України і рішеннями комісії з ТЕБ і НС.

Очільник Черкащини закликав не створювати ажіотажу довкола цього питання і не ділити людей за їхньою вірою та громадянством.

В Умані наразі введено особливий режим в'їзду-виїзду. Минулого тижня там помер прочанин-хасид, в якого виявили коронавірусну інфекцію. Його дружина і шестеро дітей перебувають на самоізоляції, в деяких з них також виявлено COVID-19.

Раніше голова Уманської міської ради Олександр Цебрій повідомляв, що питання виїзду паломників-хасидів обговорювалося на робочій нараді з представниками Офісу Президента України, посла Держави Ізраїль Джоеля Ліона, головного рабина України Моше Реувена Азмана та головного рабина м.Умань Якова Джана. За її результатами організовано чартерний рейс на Тель-Авів, а також організовано тестування осіб з підозрою на COVID-19. Тести закуплені самими паломниками. Хворі з незначними проявами будуть відправлені до Ізраїлю, а середньої тяжкості - транспортовані до Києва.

Також було ухвалено спільне звернення-заклик до вірян, які залишаються в місті, з вимогою дотримуватись всіх рішень, правил та рекомендацій, що приймаються на період карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, в Умані від COVID-19 помер 47-річний громадянин США, який прибув в Україну як паломник. 3 квітня на інфікування коронавірусом перевірялася його родина - дружина та шестеро дітей. Родина прибула із Лондона 11 березня, встановлено 50 контактних осіб, які перебувають на самоізоляції.

Померлий мав важку супутню патологію, попри намагання лікарів надати медичну допомогу не підпускав фахівців та не виконував рекомендації.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масових паломництв послідовників його вчення. Восени, на святкування юдейського Нового року, сюди приїжджає 20-30 тис. прочан.