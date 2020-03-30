Кожна вірусологічна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів на добу — Ляшко

В Україну очікується поставка ще 100 тисяч ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тестами ми забезпечені. Було 50 тисяч. Сьогодні очікується поставка ще 100 тисяч ПЛР-тестів. Ще очікується близько 20 тисяч наборів, які дозволять провести 2 мільйони досліджень для ПЛР-діагностики", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі кожна вірусологічна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів на добу. Водночас є лабораторії набагато потужніші, які можуть на добу проводити до 2 тисяч тестів. "Ми створили експертну бригаду з провідних вірусологів України, які сьогодні проїжджають по всіх лабораторіях і допомагають налаштувати алгоритми тестування", - додав Ляшко.

В Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 30 березня у світі на коронавірус захворіли 722 202 особи, з них 151 766 одужали і 33 976 померли.