Помер ексзаступник голови Київської ОДА, який хворів на коронавірус

Помер член ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник голови Київської облдержадміістрації Олег Міщенко, який хворів на Covid-19.

Про це у Facebook повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

"Друзі! Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і Covid-19 зробили своє", - написав Парцхаладзе.

Олег Міщенко обіймав посаду заступника голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року до серпня 2017 року.