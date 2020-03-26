СБУ викрила хакерів, які "почистили" банківські рахунки на 20 мільйонів
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Співробітники СБУ встановили, що організована група здійснювала несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерної техніки завдяки шкідливому програмному забезпеченню, яке розсилалось на електронні поштові скриньки для отримання несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-банк». Потім кошти хакери незаконно переводили на підставні банківські рахунки та виводили у готівку. За попередніми даними, збитки від злочинної діяльності становлять понад 20 мільйонів», - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, слідчі дії відбувалися 26 березня у Київській і Івано-Франківській областях та Одесі спільно із Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Нацполіції України. Загалом проведено 34 обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, а також у приміщеннях, де знаходилось серверне та комп’ютерне обладнання. Це обладнання вилучено разом із мобільними терміналами, банківськими картками та документами, що будуть долучені до матеріалів слідства", - йдеться у повідомленні.
Наразі 5 особам повідомлено про підозру. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом – цілодобовий домашній арешт. Стосовно інших двох фігурантів здійснюється розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Фото: пресцентр СБУ