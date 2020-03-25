СБУ спіймала на хабарі військового медика Нацгвардії

У Харкові Служба безпеки України викрила і затримала на одержанні хабаря керівника медичного підрозділу однієї з військових частин Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За інформацією спецслужби, майор медичної служби організував механізм вимагання грошей від військовослужбовців, які проходять строкову службу в Нацгвардії. Оперативники СБ України, зокрема задокументували, що зловмисник вимагав зі строковика $1,5 тисяч за підготовку та погодження висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця в обласному центрі поблизу місця роботи під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших військовослужбовців, можливо причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ