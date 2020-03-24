Помер колишній депутат Іван Бокий

Помер колишній народний депутат України трьох скликань Іван Бокий.

Про це повідомив ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, народний депутат минулих скликань Станіслав Ніколаєнко у Facebook.

"Сьогодні на 79 році життя пішов у вічність відомий український журналіст, громадський діяч, народний депутат України III, IV і V скликань, голова фракції соціалістів у Верховній Раді України Іван Сидорович Бокий", - написав Ніколієнко.

Іван Бокий народився в селі Пронозівка Глобинського району на Полтавщині, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Як повідомив Ніколаєнко, прощання з Іваном Боким відбудеться орієнтовно 26 березня об 11 годині в селі Проців Бориспільського району Київської області.